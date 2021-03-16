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Абрамченко рассказала о полученной от «Норникеля» компенсации за экоущерб

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Полученные от «Норильского никеля» 146,2 млрд рублей в качестве компенсации за нанесенный природе вред, направят на экологические проекты в Сибири. Об этом 16 марта заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах международного форума «Чистая страна».

Бремя рассчитаться: заплатит ли «Норникель» 146 млрд за ущерб экологии
Решение взыскать с компании эту сумму говорит о новой экологической ориентированности в судебной практике, считают эксперты

«В первую очередь — это Норильск. Вторая очередь — это Красноярский край», — цитирует ее ТАСС. По ее словам, средства в целом пойдут на Сибирский макрорегион.

Ранее в марте Абрамченко пояснила, что, согласно поручению президента России, выплаченные компанией средства направят на целевые экологические проекты.

На прошлой неделе Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в группу компаний «Норильский никель») полностью выплатила штраф в размере 146,2 млрд рублей за нанесение вреда экологии. Деньги полностью поступили в федеральный бюджет.

Авария на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате в две реки вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, сотрудников ТЭЦ задержали.

Региональное подразделение Росприроднадзора осенью подало в суд иск к НТЭК с требованием компенсации около 148 млрд рублей за ущерб от произошедшего.

Рассмотрение иска состоялось 29 декабря. НТЭК выступила с ходатайствами о проведении судебных экспертиз, которые не были назначены.

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