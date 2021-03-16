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В ГД доработают проект об ограничении иностранного владения в онлайн-кинотеатрах

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В Госдуме доработают законопроект об ограничении доли иностранного владения в работающих в России онлайн-кинотеатрах. Об этом во вторник, 16 марта, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по информтехнологиям Антон Горелкин, который и предложил проект.

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Парламентарий сказал, что дорабатывать законопроект он планирует с учетом консультаций с отечественными онлайн-кинотеатрами.

«Законопроект об онлайн-кинотеатрах будет доработан. Очень важно то, что в действующей версии законопроекта ограничение иностранного владения легко обходится, поэтому нужна более нетривиальная и сложная структура, чтобы не дать монополизировать рынок», — сообщил он.

При этом то, как именно планируется менять законопроект, депутат не уточнил. Он подчеркнул, что при действующих формулировках та или иная международная корпорация может, условно, дать заём своей же дочерней компании в России, продать ей на эти же деньги права на свой контент и продолжать работать в стране. В этом случае, по словам Горелкина, она формально будет исполнять требования закона, но проблемы монополизации рынка не решатся.

Также парламентарий рассказал, что получил предложения по изменению закона от нескольких игроков рынка, но не стал уточнять, от кого именно и какие точно были предложения.

Горелкин внес в парламент законопроект об ограничении доли иностранного владения в онлайн-кинотеатрах в декабре прошлого года. Предполагается, что, если доля иностранного акционера в работающем преимущественно с российской аудиторией онлайн-кинотеатра будет выше 20%, ее потребуется дополнительно согласовывать с правительственной комиссией.

Законопроект предусматривает изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ пока еще не был рассмотрен в первом чтении.

Ранее, 9 марта, стало известно, что аудитория, которая платит за контент онлайн-кинотеатров, по итогам 2020 года в России выросла на 52% ― к концу года она составляла 8,5 млн. Проникновение подписки среди российских домохозяйств к концу года достигло 15%

В конце апреля 2020 года сообщалось, что жители крупнейших городов России в самоизоляции стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами.

Указывалось, что в сравнении с 2019 годом россияне стали почти в пять раз чаще обращаться к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube. Посещаемость онлайн-кинотеатров и потокового видео выросла на 388%, образовательных ресурсов — на 283%, игровых — на 249%.

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