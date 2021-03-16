Глава Калуги назвал город «непригодным для жизни» из-за льда на тротуарах

Глава Калуги Дмитрий Денисов заявил, что лед на тротуарах делает город «практически непригодным для жизни». На эту проблему градоначальник обратил внимание на совещании с чиновниками, запись которого 16 марта выложена на официальном YouTube-канале главы города.

«Во дворах скользко, просто безобразно. Город стал практически непригоден для жизни. В эти дни очень опасно перемещаться», — сказал он.

По словам главы Калуги, одной из причин непригодности дорог является песок, который с тротуаров смывается ручьями воды.

«Никто, конечно, сейчас долбить этот лед не будет, это бесполезно. Но надо засыпать, особенно где рельеф, таким слоем песка, чтобы он очень долго смывался», — призвал Денисов.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость увеличения материальной базы. Для борьбы с плохой погодой в межсезонье, «нужны и усилия двойные, тройные», добавил глава города.

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники энергетических компаний в Калуге перешли в режим повышенной готовности. К работе были привлечены 74 бригады, 288 человек персонала и 141 единица спецтехники.