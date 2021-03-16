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Эксперт предупредила россиян о новой схеме SMS-мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме SMS-мошенничества

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Новой схемой мошенничества стали пользоваться злоумышленники в России для доступа к личным данным и сведениям о банковских картах россиян. В этот раз они предлагают «бонусы» от государства, рассказала 16 марта глава проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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На телефоны граждан стали поступать SMS о поступлении неких «бонусов», пишет «РИА Новости». Далее говорится, что для их получения необходимо перейти по предоставленной ссылке для «подтверждения легитимности получения».

Мошенники обещают при этом вызов в суд, если гражданин не перейдет по ссылке и не подтвердит «легитимность» получения «бонусов».

Если пользователь все же переходит по присланной ему ссылке, то попадает на фейковый ресурс какого-нибудь ведомства, при этом мошенники сразу получают доступ к желаемой информации. Кроме того, при вводе данных карты, куда должны якобы поступить «средства», мошенник получают полный доступ к счету жертвы, пишет «Газета.ру». В итоге злоумышленники могу проводить любые операции.

Ранее в марте полиция Москвы предупредила о мошенничестве на сайтах поиска работы. Мошенники обещают соискателям предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя. При поступлении суммы на счет они перестают выходить на связь.

В начале марта стало известно, что видеоигры, загружаемые из неофициальных интернет-магазинов, могут содержать вредоносный программный код, с помощью которого злоумышленники могут получить доступ к персональным данным.

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