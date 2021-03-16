Рособрнадзор предложил ограничить количество контрольных работ в школах

Количество контрольных работ и проверок качества образования в российских школах должно быть ограничено. Об этом на заседании комитета Госдумы по образованию и науке во вторник, 16 марта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, дискуссия по этому вопросу идет давно.

«Конечно же, перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве, и действительно, у ребят должно быть время на обучение», — сказал Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науки.

В начале марта стало известно, что в России педагоги в основном не поддерживают проведение весенних всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников в 2021 году. Это показали результаты опроса сервиса «Актион Образование».

Так, по мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на педагогов, и на детей. 88% опрошенных не находят нужным проводить работы второй раз за учебный год.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за перевод всех школьников на пятидневку. Она привела мнение экспертов, которые бьют тревогу из-за перегрузки детей в школе. Матвиенко считает, что при шестидневной учебной неделе школьник не успевает восстановиться за один выходной день.