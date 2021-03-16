Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Минздрав Украины опроверг наличие проблем с вакциной AstraZeneca
Авто
Российским автомобилистам напомнили о новом штрафе с 1 июня
Интернет
Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО
Мир
В Норвегии заявили о праве Крыма вернуться в Россию
Армия
В Белоруссии создадут совместный с Россией центр подготовки ВВС и войск ПВО
Мир
Козак назвал вбросом заявления Киева о новом плане по урегулированию в Донбассе
Экономика
Индекс Мосбиржи превысил 3600 пунктов и обновил исторический максимум
Общество
Минздрав РФ намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь
Интернет
Эксперт предупредила россиян о новой схеме SMS-мошенничества

Рособрнадзор предложил ограничить количество контрольных работ в школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество контрольных работ и проверок качества образования в российских школах должно быть ограничено. Об этом на заседании комитета Госдумы по образованию и науке во вторник, 16 марта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Свои университеты: почему дети уходят из школы
В чем преимущества и недостатки набирающего популярность формата семейного обучения на дому

По его словам, дискуссия по этому вопросу идет давно.

«Конечно же, перечень контрольных работ и замеров должен быть приведен в порядок, ограничен в количестве, и действительно, у ребят должно быть время на обучение», — сказал Музаев на заседании комитета Госдумы по образованию и науки.

В начале марта стало известно, что в России педагоги в основном не поддерживают проведение весенних всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников в 2021 году. Это показали результаты опроса сервиса «Актион Образование».

Так, по мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на педагогов, и на детей. 88% опрошенных не находят нужным проводить работы второй раз за учебный год.

2 марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за перевод всех школьников на пятидневку. Она привела мнение экспертов, которые бьют тревогу из-за перегрузки детей в школе. Матвиенко считает, что при шестидневной учебной неделе школьник не успевает восстановиться за один выходной день.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021