Пожар начался в бизнес-центре «Савеловский сити» в Москве, сообщает 16 марта РЕН ТВ.

Отмечается, что торговый центр находится на Новодмитровской улице. По данным журналистов, из здания эвакуировали около 300 человек.

Отмечается, что возгорание началось в одном из помещений на 17-м этаже центра. Его источник пока неизвестен.

Других подробностей не сообщается.

24 февраля пожар произошел в торговом центре «Ткацкий-1» в Горно-Алтайске на площади 1 тыс. кв. м. Большая часть людей эвакуировалась из здания самостоятельно, еще 13 человек были эвакуированы спасателями. В результате пожара никто не пострадал.