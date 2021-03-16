Нацпроект по туризму позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит создать 4,7 млн новых рабочих мест к 2030 году. Об этом заявил журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во вторник, 16 марта.

По его словам, в настоящее время подготовка нацпроекта находится в финальной стадии. До конца марта его внесут на рассмотрение в президиум Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

Благодаря нацпроекту можно будет создать качественные места отдыха и выстраивать бесшовную логистику. Его основные задачи — увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год, создание новых рабочих мест, обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли.

«Для инвесторов государство должно стать надежным партнером. Как раз эту роль будет выполнять корпорация «Туризм.РФ», способствуя привлечению инвестиций в отрасль и созданию новых рабочих мест. По нашим расчетам, эта цифра к 2030 году составит 4,7 млн», — сообщил Чернышенко.

В рамках проекта планируется создание мастер-планов 12 макротерриторий. Они получат свою концепцию, включая зонирование, архитектурный и дизайн-код, расчет турпотоков, нагрузку на инфраструктуру, экосистемы и другое.

Сейчас в проект паспорта нацпроекта входит около 600 туристических проектов.

«Начнем с Крыма и Дальнего Востока. Затем остальные», — сказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что благодаря проекту ежегодное количество детских путешествий увеличится к 2024 году до 1,5 млн. По его словам, в течение 10 лет правительство собирается выйти на то, чтобы каждый ученик средней школы мог хотя бы раз в год путешествовать по стране, а в идеале совершал две поездки: одну — на море, вторую — культурно-познавательную.

Генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов отмечает, что, с одной стороны, нацпроект поможет обеспечить капитализацию мер господдержки.

«Будем входить в уставный капитал, например финансируя «последнюю милю», и реинвестировать средства, когда инвестор долю выкупит», — приводит аппарат вице-премьера слова Суханова.

С другой стороны, корпорация выступит финансовым и административным гарантом бесшовного прохождения стройки для инвесторов, повысит рентабельность проектов.

«Мы не только вернем каждый государственный рубль, вложенный в инфраструктуру, но и приумножим его», — заключил гендиректор «Туризм.РФ».

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе рабочего визита в Крым заявил, что ведомство разрабатывает проект «дорожной карты» по развитию туристической индустрии полуострова. В регионе предусмотрены реконструкция и строительство по 34 объектам инфраструктуры в рамках туркластеров. Также предусматривается строительство инфраструктуры для круизных пассажирских перевозок.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в феврале заявил, что разработка нацпроекта по развитию туризма завершается. Он отметил, что кабмин утвердил программу займов для развития туризма по сниженным ставкам.

В середине ноября 2020 года Чернышенко заявил о необходимости запустить мероприятия нацпроекта по туризму к новому летнему сезону.

Ранее в том же месяце Мишустин рассказал, что президент России Владимир Путин поддержал разработку национального проекта в сфере туризма. Российский лидер назвал развитие внутреннего туризма одним из наиболее важных вопросов.