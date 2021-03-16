В Киеве прокомментировали статью об отношении Байдена к Зеленскому

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на статью The Washington Post о том, почему администрация американского президента Джо Байдена откладывает его телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским. Своим мнением украинский министр поделился с изданием «Украинская правда» во вторник, 16 марта.

«Редакционная коллегия WP, несомненно, имеет право на собственный взгляд, так же как украинские журналисты имеют право на собственные взгляды. Повышенный интерес к личной беседе президентов Украины и США — нормальный и понятный, как и количество конспирологических теорий, которые традиционно сопровождают такие события», — считает Кулеба.

По его словам, факты говорят о «планомерном развитии диалога» Киева и Вашингтона. В частности, глава украинского МИДа напомнил о своем телефонном разговоре с госсекретарем США уже в первые недели его пребывания в должности.

Также Кулеба прокомментировал изложенное в статье мнение, что Байден не собирается общаться с Зеленским, пока тот не решит проблему с коррупцией. По его мнению, после целого ряда недавних решений Совета национальной безопасности Украины (СНБО) украинского лидера нельзя обвинить в нерешительности в борьбе с коррупцией.

«Только за последний месяц Владимир Зеленский сделал шаги, о которых другие в предыдущие годы даже не решались говорить», — считает глава МИД Украины.

Статья The Washington Post была опубликована 13 марта. В ней раскрываются причины нежелания американского лидера общаться с украинским коллегой. Так, указывается, что новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в стране, считая, что это жизненно важно для стабилизации экономики и «сохранения ее хрупкой независимости от России».

В начале февраля Кулеба объяснял, что дата телефонного разговора президентов Украины и США пока не определена, так как американский лидер «очень сосредоточен» на других вопросах.

Сам Зеленский в интервью газете The New York Times 19 декабря заявил, что рассчитывает на помощь Вашингтона при администрации президента США Джо Байдена в прекращении боевых действий в Донбассе. Украинский лидер объяснял это тем, что, до того как Байден возглавил США, у него «были тесные связи с Украиной, он хорошо понимает россиян и понимает различия между Украиной и Россией», что «поможет укрепить отношения, прекратить войну в Донбассе».