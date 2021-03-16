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Индекс Мосбиржи превысил 3600 пунктов и обновил исторический максимум
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Индекс Мосбиржи превысил 3600 пунктов и обновил исторический максимум

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Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по информации на 10:00 мск индекс Московской биржи прибавил 0,45% и дорос до отметки в 3600,68 пункта, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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В свою очередь, индекс РТС вырос на 0,76%, до 1555,69 пункта.

По информации на 10:10 мск, индексы показывали замедленный рост: индекс Мосбиржи увеличился на 0,15%, до 3590,04 пункта, а РТС – на 0,45%, до 1550,97 пункта.

15 марта сообщалось, что курсы евро и доллара на Московской бирже снижаются. Стоимость американской валюты впервые с 17 декабря опустилась ниже 73 рублей.

В тот же день доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб заявил, что нынешняя ситуация с курсом валют — это длительные колебания, которые происходят с конца зимы — начала весны. По его мнению, в 2021 году будет наблюдаться «достаточно стабильный» общий тренд.

13 марта финансовый аналитик Андрей Кузнецов предрек рублю укрепление позиций. При этом, по его мнению, доллар ждет серьезный обвал.

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