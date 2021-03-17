Прямой эфир
Мир
Минюст США и ФБР не нашли свидетельств влияния других стран на выборы
Спорт
Матыцин выразил соболезнования родным хоккеиста Файзутдинова
Мир
Совет Федерации осудил идею присвоить львовскому стадиону имя Бандеры
Культура
Российский кинокритик назвал возможного победителя премии «Оскар»
Мир
Италия и Франция обсудили ситуацию с вакциной AstraZeneca
Мир
Захарова ответила на заявление Киева о роли РФ в вопросе с AstraZeneca
Общество
В Москве отреставрируют около 100 памятников архитектуры в 2021 году
Общество
Тренер рассказал о погибшем хоккеисте Файзутдинове
Мир
В Донбассе заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Переходный образ: что предложат афганцам на консультациях в Москве

И зачем Кабулу создавать временное правительство с участием талибов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве 18 марта стартуют трехдневные консультации по межафганскому мирному урегулированию с участием спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана, афганских политиков и членов запрещенного в РФ движения «Талибан». Почетными гостями станут представители Катара и Турции, рассказал «Известиям» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Московская встреча станет попыткой придать новый импульс застопорившимся переговорам в Дохе и своеобразной прелюдией к международной конференции под эгидой США, которую в апреле примет Стамбул. Одной из центральных тем для обсуждения будут перспективы создания в республике временного коалиционного правительства с включением в него талибов. «Известия» изучили, какие «за» и «против» в этой связи есть у каждой из сторон.

Российское миротворчество

Впервые идея о проведении расширенного формата «тройка плюс» в Москве была обнародована в феврале Замиром Кабуловым. После визита в Россию в конце зимы главы афганского МИДа Мохаммада Ханифа Атмара о такой встрече заговорили уже официально. На фоне пробуксовки переговоров, которые с сентября вели представители афганского правительства и движения «Талибан» в катарской столице, Москва сочла, что межафганскому урегулированию стоит придать новый импульс.

Всюду клин: США зашли в тупик в вопросе вывода войск из Афганистана
Перспективы межафганского урегулирования яснее не становятся

На встречу 18 марта Россия пригласила спецпредставителей США, Китая и Пакистана по Афганистану, членов правительства республики и движения «Талибан», а также многих видных афганских деятелей. Практически все, включая спецпредставителя Госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада, подтвердили свое участие. По данным диписточника «Известий» в Кабуле, согласие приехать на консультации в Москву выразили около 40 афганских политиков, в том числе экс-президент Хамид Карзай, лидер афганских узбеков Абдул-Рашид Дустум и глава «Исламской партии Афганистана» Гульбеддин Хекматияр.

— Плюс к этому пригласили в качестве почетных гостей представителей Катара и Турции, — сказал «Известиям» Замир Кабулов, добавив, что главная идея консультаций — «продвинуть к обеим конфликтующим афганским сторонам посыл о необходимости договориться о будущем госуправлении».

Правительство с талибами

Центральным пунктом такого «будущего госуправления» служит идея создания в Афганистане переходного правительства с включением талибов, которую в публичное пространство закинул спецпредставитель Госдепа Залмай Халилзад. Побывав недавно в Кабуле и в Дохе, он, согласно ряду утечек, предложил такой план: создать временную администрацию, ввести талибов в парламент, организовать комиссию по разработке новой конституции и учредить Высший исламский совет, который проведет ревизию существующих законов на предмет их соответствия нормам ислама.

Шаг к диалогу: перемирие как сигнал к межафганским переговорам
Успех мирного процесса в республике зависит от участия в нем всех стран региона

7 марта в прессу попало письмо госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес президента Афганистана Ашрафа Гани, где он в довольно ультимативной форме выдвинул предложения по ускорению мирного процесса за счет формирования нового афганского правительства и сокращения насилия в течение 90 дней с последующим выходом на прекращение огня.

Американская идея совпала с подходом Москвы. Еще в феврале Замир Кабулов заявил, что создание «коалиционного переходного правительства, в котором талибы займут адекватное место» — предпочтительный для России сценарий. Впрочем, в беседе с «Известиями» на нынешней неделе он подчеркнул, что «конечная договоренность об этом должна быть достигнута самими афганскими сторонами». То, что Москве импонирует эта идея, подтвердила 12 марта и представитель МИД РФ Мария Захарова. «Формирование временной инклюзивной администрации стало бы логичным решением проблемы интеграции талибов в мирную политическую жизнь Афганистана», — отметила дипломат.

По мнению эксперта по Афганистану, директора Российского общества политологов Андрея Серенко, во многом поддержка Россией идеи временного правительства связана с тем, что Москва не выстроила ровных отношений с нынешними властями в Кабуле.

Токсичные гости: почему США активизировались в Центральной Азии
Вашингтон намерен потеснить в регионе Москву и Пекин

— Логика простая: мы поддерживаем отношения с бывшим «Северным альянсом», с местными таджиками, некоторыми полевыми командирами и частью талибов, и пока существует относительно стабильное центральное правительство, эти наши активы не работают, — пояснил эксперт «Известиям».

Впрочем, в отличие от американцев, Россия никогда особо не напирала со своими пожеланиями и рекомендациями. Посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад в беседе с «Известиями» выразил поддержку усилиям РФ по продвижению мирного процесса, а также высоко оценил «однозначное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что афганский народ сам решает, какое правительство хочет видеть».

— Правительство Афганистана приветствует конструктивную деятельность талибов в рамках мирных переговоров и их участие в демократических процессах, включая выборы и формирование системы управления, — добавил глава афганской дипмиссии.

Принуждение к миру

При том, что в Кабуле уже, похоже, смирились с необходимостью вовлечь «Талибан» в политические структуры, здесь настаивают на совершенно другой очередности их утверждения. «Тем, кто для прихода к власти стучится в разные двери, хочу сказать, что путь к власти лежит только через одну дверь — свободные выборы», — прокомментировал план коалиционного правительства 6 марта президент Афганистана Ашраф Гани.

Исключение исправил: талибов выведут из черного списка ООН после переговоров
С части движения санкции могут быть сняты чуть раньше

Пока Гани остается президентом Афганистана, он никогда не согласится на временное правительство, поскольку эта норма является неконституционной и имеет предсказуемо негативные последствия. Он согласен на досрочные президентские выборы с участием кандидата от талибов, но только с одним условием — сначала талибы должны согласиться на полное прекращение огня, — пояснил Андрей Серенко.

Ждать этого без ответных уступок не приходится. В феврале 2020 года США пообещали «Талибану» к 1 мая 2021-го вывести свои войска из Афганистана, в обмен талибы обязались не атаковать западных военных, не дав при этом никаких обещаний относительно афганской армии. Потому атаки на последних не прекращались, унося заодно и жизни гражданских лиц: согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в 2020 году в стране были убиты более 3 тыс. мирных жителей, еще 5,8 тыс. получили ранения.

Более того, в последние месяцы на фоне приближения крайнего срока вывода 2,5-тысячного контингента США и западных заявлений о том, что торопиться с выводом не стоит, талибы стали намекать, что сочтут продление пребывания американских военных в Афганистане нарушением соглашения и возобновят атаки. На этом фоне Вашингтон начал стращать уже Кабул. Как намекнул в своем письме к президенту Гани Энтони Блинкен, если власти проигнорируют предложенный план 90-дневного сокращения насилия, а американские войска уйдут, то афганские силы безопасности не смогут самостоятельно противостоять наступлению талибов, и те серьезно расширят зону своего контроля.

Как пояснил «Известиям» директор отдела исследований Афганистана и Пакистана вашингтонского Института Ближнего Востока Марвин Вайнбаум, США рассчитывали, что межафганские переговоры в Дохе оправдают решение о выводе войск из Афганистана к маю. Но они провалились, отсюда и пошло давление на Кабул с идеей о временном правительстве.

— Это участие в политической инженерии в Афганистане связано не столько с ожиданием того, что временное правительство принесет стабильность, сколько с предоставлением США еще одной возможности прикрыть свой выход из страны, — пояснил эксперт.

И добавил: независимо от того, будет новый раунд переговоров иметь какой-либо прогресс или нет, США в любом случае смогут сказать, что приложили все усилия для установления мира, а остальное зависит от самих афганцев.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021