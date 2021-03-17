Переходный образ: что предложат афганцам на консультациях в Москве

В Москве 18 марта стартуют трехдневные консультации по межафганскому мирному урегулированию с участием спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана, афганских политиков и членов запрещенного в РФ движения «Талибан». Почетными гостями станут представители Катара и Турции, рассказал «Известиям» спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов . Московская встреча станет попыткой придать новый импульс застопорившимся переговорам в Дохе и своеобразной прелюдией к международной конференции под эгидой США, которую в апреле примет Стамбул. Одной из центральных тем для обсуждения будут перспективы создания в республике временного коалиционного правительства с включением в него талибов . «Известия» изучили, какие «за» и «против» в этой связи есть у каждой из сторон.

Российское миротворчество

Впервые идея о проведении расширенного формата «тройка плюс» в Москве была обнародована в феврале Замиром Кабуловым . После визита в Россию в конце зимы главы афганского МИДа Мохаммада Ханифа Атмара о такой встрече заговорили уже официально. На фоне пробуксовки переговоров, которые с сентября вели представители афганского правительства и движения «Талибан» в катарской столице, Москва сочла, что межафганскому урегулированию стоит придать новый импульс .

На встречу 18 марта Россия пригласила спецпредставителей США, Китая и Пакистана по Афганистану, членов правительства республики и движения «Талибан», а также многих видных афганских деятелей. Практически все, включая спецпредставителя Госдепа США по Афганистану Залмая Халилзада, подтвердили свое участие . По данным диписточника «Известий» в Кабуле, согласие приехать на консультации в Москву выразили около 40 афганских политиков, в том числе экс-президент Хамид Карзай, лидер афганских узбеков Абдул-Рашид Дустум и глава «Исламской партии Афганистана» Гульбеддин Хекматияр.

— Плюс к этому пригласили в качестве почетных гостей представителей Катара и Турции, — сказал «Известиям» Замир Кабулов, добавив, что главная идея консультаций — «продвинуть к обеим конфликтующим афганским сторонам посыл о необходимости договориться о будущем госуправлении».

Правительство с талибами

Центральным пунктом такого «будущего госуправления» служит идея создания в Афганистане переходного правительства с включением талибов, которую в публичное пространство закинул спецпредставитель Госдепа Залмай Халилзад . Побывав недавно в Кабуле и в Дохе, он, согласно ряду утечек, предложил такой план: создать временную администрацию, ввести талибов в парламент, организовать комиссию по разработке новой конституции и учредить Высший исламский совет, который проведет ревизию существующих законов на предмет их соответствия нормам ислама.

7 марта в прессу попало письмо госсекретаря США Энтони Блинкена в адрес президента Афганистана Ашрафа Гани, где он в довольно ультимативной форме выдвинул предложения по ускорению мирного процесса за счет формирования нового афганского правительства и сокращения насилия в течение 90 дней с последующим выходом на прекращение огня.

Американская идея совпала с подходом Москвы. Еще в феврале Замир Кабулов заявил, что создание «коалиционного переходного правительства, в котором талибы займут адекватное место» — предпочтительный для России сценарий . Впрочем, в беседе с «Известиями» на нынешней неделе он подчеркнул, что «конечная договоренность об этом должна быть достигнута самими афганскими сторонами» . То, что Москве импонирует эта идея, подтвердила 12 марта и представитель МИД РФ Мария Захарова. «Формирование временной инклюзивной администрации стало бы логичным решением проблемы интеграции талибов в мирную политическую жизнь Афганистана», — отметила дипломат.

По мнению эксперта по Афганистану, директора Российского общества политологов Андрея Серенко, во многом поддержка Россией идеи временного правительства связана с тем, что Москва не выстроила ровных отношений с нынешними властями в Кабуле.

— Логика простая: мы поддерживаем отношения с бывшим «Северным альянсом», с местными таджиками, некоторыми полевыми командирами и частью талибов, и пока существует относительно стабильное центральное правительство, эти наши активы не работают , — пояснил эксперт «Известиям».

Впрочем, в отличие от американцев, Россия никогда особо не напирала со своими пожеланиями и рекомендациями. Посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад в беседе с «Известиями» выразил поддержку усилиям РФ по продвижению мирного процесса , а также высоко оценил «однозначное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что афганский народ сам решает, какое правительство хочет видеть».

— Правительство Афганистана приветствует конструктивную деятельность талибов в рамках мирных переговоров и их участие в демократических процессах, включая выборы и формирование системы управления, — добавил глава афганской дипмиссии.

Принуждение к миру

При том, что в Кабуле уже, похоже, смирились с необходимостью вовлечь «Талибан» в политические структуры , здесь настаивают на совершенно другой очередности их утверждения. «Тем, кто для прихода к власти стучится в разные двери, хочу сказать, что путь к власти лежит только через одну дверь — свободные выборы», — прокомментировал план коалиционного правительства 6 марта президент Афганистана Ашраф Гани.

— Пока Гани остается президентом Афганистана, он никогда не согласится на временное правительство , поскольку эта норма является неконституционной и имеет предсказуемо негативные последствия. Он согласен на досрочные президентские выборы с участием кандидата от талибов , но только с одним условием — сначала талибы должны согласиться на полное прекращение огня, — пояснил Андрей Серенко.

Ждать этого без ответных уступок не приходится. В феврале 2020 года США пообещали «Талибану» к 1 мая 2021-го вывести свои войска из Афганистана, в обмен талибы обязались не атаковать западных военных, не дав при этом никаких обещаний относительно афганской армии . Потому атаки на последних не прекращались, унося заодно и жизни гражданских лиц: согласно отчету Миссии ООН по содействию Афганистану, в 2020 году в стране были убиты более 3 тыс. мирных жителей, еще 5,8 тыс. получили ранения.

Более того, в последние месяцы на фоне приближения крайнего срока вывода 2,5-тысячного контингента США и западных заявлений о том, что торопиться с выводом не стоит, талибы стали намекать, что сочтут продление пребывания американских военных в Афганистане нарушением соглашения и возобновят атаки . На этом фоне Вашингтон начал стращать уже Кабул. Как намекнул в своем письме к президенту Гани Энтони Блинкен, если власти проигнорируют предложенный план 90-дневного сокращения насилия, а американские войска уйдут, то афганские силы безопасности не смогут самостоятельно противостоять наступлению талибов, и те серьезно расширят зону своего контроля.

Как пояснил «Известиям» директор отдела исследований Афганистана и Пакистана вашингтонского Института Ближнего Востока Марвин Вайнбаум, США рассчитывали, что межафганские переговоры в Дохе оправдают решение о выводе войск из Афганистана к маю . Но они провалились, отсюда и пошло давление на Кабул с идеей о временном правительстве.

— Это участие в политической инженерии в Афганистане связано не столько с ожиданием того, что временное правительство принесет стабильность, сколько с предоставлением США еще одной возможности прикрыть свой выход из страны, — пояснил эксперт.