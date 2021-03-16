Поветкин продемонстрировал подготовку к бою с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин усердно тренируется перед боем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом, намереваясь второй раз одержать победу. Видео подготовки спортсмена публикует 16 марта телеканал РЕН ТВ.

Боец, известный как Русский Витязь, признается, что бокс помогает ему сбросить напряжение. Несмотря на то что бой пройдет в Великобритании, Поветкин уверен в себе. По его словам, поддержка болельщиков прибавляет сил, в какой бы точке планеты он не дрался.

Его соперник также сохраняет настрой на победу, несмотря на нокаут в прошлом поединке.

«Я не волнуюсь, я наслаждаюсь любым боем. Чувак, я готов к схватке сейчас, и я буду готов завтра. Если ты говоришь: «Давай драться», я сразу скажу: «Погнали», — заявил Уайт.

В 2020 году победу в бою Поветкину принесла отработанная на тренировках комбинация. Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко выразил надежду, что техническая подготовка спортсмена позволит ему и на сей раз выйти победителем.

«Бой будет тяжелым для Александра, потому что Уайт — это огромный боец, он тяжелый, сильный, сильно бьет, мощный. Но я надеюсь, что, как и в первом бою, сработают опыт Александра, его техническая оснастка. А технически Александр более подкован. Я считаю, что Александр более технически подкован, чем Уайт», — считает Шлеменко.

Поветкин сойдется в поединке с Уайтом 27 марта на Гибралтаре. Телеканал РЕН ТВ покажет бой в прямом эфире.

Александр Поветкин — заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Европы (2002, 2004),чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), чемпион Игр доброй воли (2001). Поветкин многократно становился чемпионом России, являлся регулярным чемпионом мира по версии WBA (2011–2013).

В случае повторной победы над Уайтом российский спортсмен станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе, которым в настоящее время владеет еще один британец — Тайсон Фьюри.

Диллиан Уайт — бывший кикбоксер, чемпион Европы и двукратный чемпион Великобритании по кикбоксингу по версии K-1. На протяжении пяти лет занимал первое место в рейтинге лучших кикбоксеров Великобритании. Является бывшим временным чемпионом мира по версии WBC (2019–2020) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC (2019–2020). На счету Уайта 29 поединков, из них 27 побед (18 нокаутом) и всего два поражения.