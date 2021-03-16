Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне»

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием как можно скорее снять все ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне», которые были наложены видеохостингом YouTube. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте ведомства.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ», — уточняется в сообщении.

В ведомстве напомнили, что видеозапись документального фильма размещена на официальном канале российского СМИ «БелРос» на YouTube.

О том, что администрация YouTube ограничила доступ к фильму «Ржев. 500 дней в огне», присвоив ему ограничение 18+, стало известно накануне. Сообщалось, что посмотреть картину могут только зарегистрированные пользователи.

Продюсер фильма Ждан Тихонов заметил, что в фильме нет никаких сцен насилия или других кадров, которые бы нарушали нормы YouTube.

Помимо этого, 12 марта Роскомнадзор также потребовал от Google снять ограничения, наложенные на фильм «Крым. Путь на Родину» на YouTube и объяснить причины их введения. Подчеркивалось, что фильм не содержит запрещенной информации. Такие действия администрации YouTube в Роскомнадзоре сочли неприемлемыми.

Об ограничении доступа к фильму «Крым. Путь на Родину», который впервые был опубликован в 2015 году, стало известно также 12 марта. При попытке открыть видео на странице видеосервиса отображалось предупреждение о том, что кинолента содержит материалы, которые «могут напугать или шокировать».