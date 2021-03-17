Выразительная восьмёрка: как пройдёт второй раунд плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) наступает самая интересная часть сезона. 17 марта стартует второй раунд плей-офф, где сойдутся восемь лучших команд чемпионата. Именно они разыграют главный приз — Кубок Гагарина. По мнению экспертов, ни в одной из четырех пар предсказать фаворита нельзя. Московский ЦСКА, казанский «Ак Барс», петербургский СКА, омский «Авангард», московское «Динамо», магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив» и уфимский «Салават Юлаев» в условиях введенного год назад жесткого потолка зарплат в 900 млн рублей имеют почти равные кадровые возможности.

Первые матчи пройдут в ближайшие два вечера и начнутся с минуты молчания в память о капитане молодежной команды «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова. В пятницу в Ярославле во время матча Кубка Харламова (плей-офф МХЛ) против местного «Локо» в голову 19-летнему хоккеисту попала шайба. Он потерял сознание и упал на лед. Игрока доставили в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но 16 марта Файзутдинов скончался.

Запад

ЦСКА–«Локомотив»

Действующий обладатель Кубка Гагарина по-прежнему лучший клуб в КХЛ — именно подопечные Игоря Никитина выиграли регулярный чемпионат. «Локомотив» ещё никогда не завоевывал Кубок Гагарина, но сейчас у команды едва ли не лучший и сбалансированный состав последних лет, а главным тренером перед сезоном стал один из сильнейших специалистов КХЛ второй половины 2010-х годов Андрей Скабелка.

— ЦСКА много лет строился и даёт результат. С его бюджетом понятно, что всё это работает, как часы, поэтому армейцы вновь претендуют на победу в Кубке Гагарина, — поделился мнением с «Известиями» известный российский тренер Фёдор Канарейкин. — Хотя после ухода в межсезонье ряда лидеров у команды имеются определенные проблемы. В частности, еще во время регулярного чемпионата были вопросы по вратарской линии, которая после отъезда Ильи Сорокина стала уязвима. Но сменивший его Ларс Юханссон давно в команде и сейчас получает шанс доказать способность выдержать нагрузку в статусе неоспоримого первого номера.

Если ярославцы навяжут свой фирменную вязкий стиль, сыграют согласно имеющемуся плану, то могут побороться за победу в серии, полагает Канарейкин. Регулярный чемпионат команда прошла неплохо, состав у нее хорош, много талантливой молодежи, чьи амбиции доказать свою состоятельность будут играть серьезную роль, объяснил эксперт.

СКА–«Динамо»

Петербургские армейцы тяжело прошли регулярный чемпионат. Они много игроков потеряли осенью, когда из-за вспышки ковида в команде почти вся основа и тренерский штаб пропустили больше недели. Но подменившая их молодежь достойно себя показала. Теперь вчерашним игрокам МХЛ доверяют игровое время на взрослом уровне, да и опытные хоккеисты набирают форму. В первую очередь это касается нападающих Антона Бурдасова и Андрея Кузьменко.

«Динамо» уже третий сезон имеет самое результативное звено в КХЛ. Многие эксперты отмечают большую зависимость команды от атакующий тройки Дмитрий Яшкин – Вадим Шипачев – Дмитрий Кагарлицкий, но трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион России в составе бело-голубых Алексей Терещенко считает, что гораздо более серьезную роль будет играть вратарская бригада бело-голубых. В ней вновь первым номером стал легендарный 40-летний голкипер Александр Еременко, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина и шестикратный чемпион России. Он выиграл конкуренцию у куда более молодых Ивана Бочарова и обладателя Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса» Эмиля Гарипова.

— Однозначно никуда не деться от звена Шипачева, забивающего 90% шайб и занимающего почти всё игровое время в большинстве, — напомнил «Известиям» Терещенко. — Но главный вопрос — это вратарская линия. Она вообще является определяющей в плей-офф, а для «Динамо» — ключевым фактором. Впрочем, и для СКА очень важно, как сыграют вратари. Еременко тащил «Динамо» в этом сезоне и в предыдущих. Возраст ему точно не помеха. У нас слишком много внимания этому уделяют. Да, нужно вводить молодых, но они должны учиться у опытных мастеров.

Сейчас их стало гораздо меньше, уровень лиги серьезно упал, поэтому некоторые возрастные ребята физически лучше многих молодых, констатировал Терещенко, приведя в пример того же Еременко и Павла Дацюка, который в свои 42 года один из лучших в лиге.

— Здесь дело не в возрасте, а в твоем физическом и эмоциональном состоянии, том, насколько ты правильно готовишься. Про психологическую устойчивость вообще молчу, — заметил бывший динамовец. — Уверен, что и вся команда, и Еременко тщательно готовятся к серии. У Саши всё хорошо пойдет. И Бочаров поддержит, если понадобится. Тем более СКА, хоть и имеет сильных исполнителей, в нынешнем сезоне пока не сильно убеждает по качеству игры.

«Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Так называемое зеленое дерби — самое принципиальное противостояние нашего хоккея последних лет. Оно берет начало с середины 2000-х годов, когда «Ак Барс» и «Салават Юлаев» стали в ряд главных клубов-богачей страны, по разу выиграв золото Суперлиги. С появлением КХЛ всё только обострилось. Первые три Кубка Гагарина выиграли именно эти два клуба — Казань праздновала победу в 2009 и 2010 годах, а Уфа — в 2011-м.

Даже в регулярном чемпионате встречи команд из соседних республик — события знаковые. А уж если они пересекаются в плей-офф, это праздник, и не только для болельщиков из Татарстана и Башкортостана. Особый статус этих встреч выделили и экс-форвард обеих команд Алексей Терещенко, выигрывавший золото Суперлиги с «Ак Барсом» в 2006 году и с «Салаватом» в 2008-м, а также побеждавший с казанцами в Кубке Гагарина – 2010.

— Настоящее дерби — татаро-башкирское, когда «Ак Барс» хозяин, и башкиро-татарское, когда играют в родных стенах «Салавата», — пояснил Терещенко. — Это давнее соперничество — здорово, что мы увидим его в рамках плей-офф. Мне приходилось играть в таких сериях и за Казань, и за Уфу. Атмосфера там иная, чем в регулярке, но плей-офф — это вообще другой турнир с другими эмоциями и напряжением. И цена ошибки чрезвычайно высока. Ты можешь ее допустить в регулярном чемпионате, но она будет не так чревата. А в Кубке Гагарина всё это многократно повышается. И опыт здесь выходит на первый план.

«Авангард»–«Металлург»

Оба топ-клуба перед сезоном существенно обновили составы и в ходе регулярного чемпионата подтвердили амбиции побороться за Кубок Гагарина. У «Авангарда» одна из основных надежд возлагается на суперзвездного Илью Ковальчука, перешедшего в клуб в конце декабря. Но и остальные игроки созрели для больших свершений. «Металлург» набрал мощный ход после Нового года, выдав десятиматчевую победную серию. Но первый раунд плей-офф он преодолевал дольше всех — казахстанский «Барыс» удалось пройти лишь по итогам шести матчей.

— В грядущем втором раунде в каждой из пар трудно назвать фаворита, но конкретно в этой серии небольшое предпочтение отдам Омску, — сказал «Известиям» экс-главный тренер «Металлурга» и «Авангарда» Фёдор Канарейкин. — И то, лишь из-за того, что команда начинает это противостояние у себя дома. Оба коллектива имеют хорошее большинство, и дисциплина в этой серии будет играть огромную роль. Терпение, выполнение плана на игру — одна из главных составляющих успеха в этой схватке. С обеих сторон есть индивидуально сильные хоккеисты, которые могут создать момент и завершить его. Особенно будут важны две стартовые встречи в Балашихе. Они определят развитие серии. Если «Магнитке» удастся зацепить хотя бы одну игру в двух своих выездных матчах, это будет здорово.

Проблемы «Магнитки» в первом раунде многие связывают с травмой одного из сильнейших защитников КХЛ текущего сезона Егора Яковлева, который выбыл после первого матча серии с «Барысом». На прошлой неделе в эфире «Спорт-Экспресса» бывший нападающий клубов КХЛ Николай Лемтюгов заявил, что Яковлев получил курьезное повреждение, сломав руку в результате удара в стекло, празднуя гол. Но чемпион Олимпийских игр 2018 года удивился такой информации и заверил, что выступит в серии с «Авангардом».

— Пока еще не знаю, когда точно сыграю, — пояснил «Известиям» Егор Яковлев. — Сейчас готовимся к серии, тренируемся. Безусловно, сыграю против «Авангарда», но пока не ясно, в первом матче выйду на лед или позже. Не знаю, с чего вы взяли, что у меня какой-то перелом, его нет. Не знаю, почему Лемтюгов решил, что я что-то сломал себе, празднуя гол. Я с ним не общался, не делился никакой информацией. Всё у меня нормально. Готовлюсь вместе с командой.

Серии ЦСКА–«Локомотив» и «Ак Барс» – «Салават Юлаев» стартуют в среду, 17 марта. Противостояния СКА–«Динамо» и «Авангард»–«Металлург» начнутся на следующий день.