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Минздрав РФ намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь
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Минздрав РФ намерен включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь

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Правительство России в ближайшее время внесет на рассмотрение Госдумы законопроект о включении в нацкалендарь вакцинацию против COVID-19. Об этом рассказал 16 марта министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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«В ближайшее время правительством будут внесены еще два законопроекта, направленные на включение в национальный календарь вакцинации против коронавируса и вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических клеток», – приводит его слова ТАСС.

15 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что обе дозы вакцины от COVID-19 «Спутник V» уже получили 3,5 млн жителей России.

По его словам, РФ лидирует в Европе по количеству прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Дмитриев добавил, что ни одно другое европейское государство еще полностью не вакцинировало 3 млн жителей.

13 марта глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что «Спутник V» показал одинаковую эффективность во всех возрастных категориях. Он отметил, что продолжительность действия вакцины может составить свыше двух лет. К ноябрю, по прогнозам, 70% населения страны будет провакцинировано от COVID-19, сказал Гинцбург.

Первая в России и в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа прошлого года.

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