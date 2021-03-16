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В России выработают механизм поддержки производителей автокомпонентов

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Минпромторг и Минфин до 15 апреля проработают механизмы поддержки компаний, которые занимаются изготовлением компонентов для автопрома. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба правительства России.

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Также, как указано в сообщении, ведомствам необходимо решить, возможно ли нарастить финансовую помощь производителям сельхозтехники.

Отмечается, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал соответствующие поручения министерствам по итогам рабочей поездки в Алтайский край.

3 марта газета «Коммерсант» сообщила, что российская автомобильная промышленность столкнулась с общемировым дефицитом электронных чипов. Речь идет о микросхемах, необходимых для производства модулей ЭРА-ГЛОНАСС, приборных панелей, тахографов, блоков управления двигателем и мультимедийных систем.

Дефицит чипов для автопрома возник из-за того, что весной прошлого года на фоне коронавируса производители автомобилей сократили заказы. Теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов.

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