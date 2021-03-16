В России впервые выявили штамм коронавируса из ЮАР

В России выявили два случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Об этом пишет 16 марта Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

«Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, два — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено», — говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксировано 16 случаев другой мутации SARS-CoV-2.

В рамках мониторинга изолятов коронавируса в России было собрано более 8,1 тыс. образцов клинического материала от лиц, которые подлежат обследованию с учетом эпидемиологической обстановки (в частности, те, кто приехал из-за рубежа), указали в ведомстве.

В сообщении подчеркивается, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и мониторинг продолжается.

Ранее, 10 марта, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавирусной инфекции.

3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что в России создали единую тест-систему, предназначенную для определения варианта коронавируса, она будет сдана на регистрацию в середине марта.

Скворцова также отмечала, что выявленные в России 3,5 тыс. мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения.

Об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 в Южно-Африканской Республике стало известно 19 декабря. По мнению экспертов, южноафриканский штамм коронавируса опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей.