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В Норвегии заявили о праве Крыма вернуться в Россию

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Крым имел полное право вернуться в состав России, аннексии острова не было. Такое мнение 16 марта выразил руководитель общественной организации «Народные дипломаты Норвегии», норвежский политик и бизнесмен Хендрик Вебер.

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«Крымский референдум был законным. Из-за путча в феврале 2014 года Украина лишилась своей государственности. Народ Крыма имел право на самостоятельное решение — остаться с Украиной или вернутся под юрисдикцию России, потому что на тот момент Крым был самостоятельным регионом в составе Украины», — цитирует его «РИА Новости».

Он подчеркнул, что жители полуострова сами решили вернуться в Россию.

«Аннексия была бы, если бы Россия без референдума ввела войска и насильно захватила полуостров. Мы же знаем, что крымчане добровольно голосовали на референдуме, на улицах был праздник под названием: «Мы вернулись на Родину», — сказал политик.

По мнению Вебера, Запад будет вынужден признать Крым.

«Когда западные страны устанут от своей лжи, что на полуострове притесняют крымских татар и другие малые национальности, они будут вынуждены признать Крым российским», — отметил он.

15 марта глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украина никогда не обладала законными правами на Крым, полуостров всегда принадлежал России.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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