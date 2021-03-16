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Роскачество обнаружило запрещенные красители в вишневых нектарах

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Роскачество проверило вишневые нектары и соки и обнаружило в них запрещенные красители. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается на сайте организации.

Всего Роскачеством было исследовано 25 торговых марок вишневого нектара и сока. Большинство напитков — российского производства, три торговые марки произведены в Армении и одна — в Германии.

Сбросить марки: Роскачество определилось с регулированием экопродукции
Если в терминологии наведут порядок, производителям таких продуктов придётся подтверждать их натуральный состав

Продукцию исследовали по 451 показателю (из них 22 — обязательные показатели безопасности).

«В восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Плодовое» эксперты выявили синтетические красители, наличие которых не допускается в данной продукции. В нектаре «Плодовое» –- азорубин (Е122) . В восстановленном соке «Дары Азербайджана» — целый букет синтетических красителей», — отмечается в сообщении.

Также было выявлено, что в восстановленном соке «Дары Азербайджана» и нектаре «Первый урожай» есть компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам.

Кроме этого, в нектаре «Первый урожай», предназначенном для детей старше трех лет, содержание 5-оксиметилфурфурола выше установленных норм для продуктов, предназначенных для детского питания.

В продукции Kuban были выявлены ароматизаторы и недостаточное содержание яблочной кислоты и калия. Такой продукт не является вишневым нектаром, может называться сокосодержащим напитком, объяснили в Роскачестве.

Результаты исследования показали, что продукция 15 торговых марок («Арарат», «Ашан», «Вико», «Лента», «Мамина дача», «Сады Придонья», «Теди», «Я», A cappella, ArtshAni, Barinoff, J7, Fine Life, Tamara, Rich) соответствует требованиям законодательства и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

В конце апреля прошлого года Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк. Всего специалисты изучили чипсы 16 торговых марок.

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