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Названы сроки первого пуска ракеты «Рокот» без украинских систем

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Первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот», созданной без украинских деталей, состоится во второй половине 2022 года. Об этом сообщается на сайте оператора пусковых услуг — компании Eurockot Launch Services GmbH.

Отмечается, что компания осуществляет коммерческие пуски и готова принимать заказы на такие услуги.

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Увеличение срока службы говорит о том, что причиной трещин на корпусе мог быть удар, а не усталость металла

На сайте также указано, что Eurockot — совместное предприятие Ariane Group и Центра имени Хруничева (производителя ракеты), базирующееся в немецком городе Бремене.

Летом 2020 года гендиректор Центра имени Хруничева (входит в «Роскосмос») Алексей Варочко сообщал о намерении возобновить производство конверсионных ракет-носителей «Рокот» без использования украинских деталей. Сообщалось, что новая ракета получила название «Рокот-М».

Тогда же стало известно, что техническое проектирование уже завершено, проводились работы над конструкторской документацией. Также уточнялось, что первый пуск новой ракеты намечен на 2022 год.

Всего по программе «Рокот» проведено 35 пусков ракеты, на орбиту вывели 75 космических аппаратов различного назначения, с учетом трех стартов с космодрома Байконур. Последний пуск был произведен 27 декабря 2019 года. Тогда эта ракета доставила на орбиту спутники связи «Гонец-М».

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