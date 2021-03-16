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Врач рекомендовала есть сладости только раз в неделю

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Употреблять сладкое лучше всего не чаще, чем раз в неделю, чтобы не нанести ущерб зубам. Об этом рассказала стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

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«Самое важное, чтобы на зубах не оставались углеводы. Чистить зубы постоянно, после каждого приёма пищи, я не могу рекомендовать по той причине, что появится чувствительность эмали, но есть такое хорошее средство, как ирригатор, которое под струей воды эффективно очищает зубы», — приводит ее слова RT.

Ирригатором можно пользоваться несколько раз в течение дня, а чистить зубы щеткой рекомендуется два раза в день: утром и вечером.

Также Балакирева рекомендует не есть леденцы и чупа-чупс, поскольку они могут нанести вред зубной эмали. Для очистки эмали она советует есть больше овощей и фруктов, например яблок и клубники. Чистка эмали лимоном может привести к тому, что она сотрется.

Ранее, в марте, Балакирева рассказала, что обычный осмотр у стоматолога поможет сэкономить деньги на лечении зубов. Врач отметила, что санацию полости рта следует проводить не реже одного раза в полгода. Так врач сразу определит, есть ли проблемы с зубами, и при необходимости приступит к лечению.

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