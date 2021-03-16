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Псаки сбилась при ответе на вопрос про запасы вакцины AstraZeneca

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки запуталась при ответе на вопрос о запасах неодобренной в США британо-шведской вакцины AstraZeneca. Видеозапись с пресс-конференции Псаки публикует 16 марта телеканал РЕН ТВ.

Журналистка задала вопрос пресс-секретарю о том, что США собираются делать с несколькими миллионами доз AstraZeneca, которые не используются в стране. Она указала на то, что многие страны нуждаются в поставках вакцины, приведя в пример Бразилию.

«Вы имеете в виду, собираемся ли мы делать поставки в другие страны, верно? Или вы говорите о том, собираются ли эти производители продавать дозы другим странам?» — ответила вопросом на вопрос Псаки.

После того, как представительница СМИ подтвердила, что ее вопрос был истолкован верно, пресс-секретарь американской администрации замялась и еще раз переспросила журналистку, которая после этого потеряла нить разговора.

В остальное время Псаки предпочитает отвечать на этот вопрос одинаковой фразой, не относящейся к теме напрямую.

«Американский президент сфокусирован на вакцинации граждан США», — повторяет она.

В начале марта американский лидер Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что надеется на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной следующего года.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в США превысило 29 млн, более 535 тыс. человек скончались.

Вакцинация началась в Штатах в декабре. В настоящее время в США зарегистрировали три препарата: компаний Pfizer и BioNTech, фармкорпорации Moderna, а также компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.

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