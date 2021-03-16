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Путин назначил Медведева председателем президиума Совета по науке и образованию

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Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по науке и образованию. Это следует из указа, опубликованного 15 марта на официальном портале правовой информации.

Сам глава государства стал его председателем. Заместителем совета назначен зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Также в состав совета вошли помощник президента Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

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Как уточняется в документе, совет создается для развития научно-технической сферы и образования, определения приоритетов научного развития страны, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством инновационных проектов государственного значения и программ, которые требуют отдельного решения президента.

Помимо этого, Путин возложил на президентский совет определение стратегических целей и задач научно-технологического развития РФ.

По поручению российского лидера будет создана при правительстве комиссия по научно-технологическому развитию. Соответствующий документ был также опубликован в понедельник.

В этом указе также прописаны функции новой комиссии.

24 декабря 2020 года Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий. Кроме того, он поручил правительству разработать и утвердить основный план мероприятий по проведению Года науки и технологий.

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