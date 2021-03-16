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СК назвал причину вынужденной посадки самолета в Новосибирске

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Причиной вынужденной посадки самолета Airbus A320neо в Новосибирске стал сработавший датчик отказа правого двигателя, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ во вторник, 16 марта.

Ранее во вторник сообщалось, что пассажирский самолет, следовавший из Новосибирска в Иркутск, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. На борту судна находились 154 пассажира, включая одного ребенка. В результате инцидента никто не пострадал.

«Следственной группой Новосибирского следственного отдела на транспорте проведен осмотр места происшествия, получены объяснения от экипажа. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

По факту аварийной посадки проводится проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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