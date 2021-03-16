Автоэксперт назвал особенности вождения весной

Директор Национального общественного центра безопасности движения, член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью радио Sputnik во вторник, 16 марта, рассказал автовладельцам о специфике вождения весной.

По его словам, число автомобилистов на российских дорогах заметно возрастает с наступлением весны, поскольку некоторые их них не ездят на своей машине зимой. Часто автомобили всю зиму стоят без движения, зачастую даже на открытом воздухе. При таком сценарии, по словам Канаева, важно проверить функционирование автомобиля перед первыми выездами после перерыва.

В частности, стоит проверить уровень жидкостей, особенно тормозной, а также работу световых элементов. Особое внимание стоит уделить шинам, которые могли спуститься за время простоя.

Канаев напомнил, что следует также обратить внимание на то, в каком состоянии находится аптечка, есть ли в ней все, что положено.

Эксперт подчеркнул, что важно не «стартовать» с поездками сходу, а заново привыкнуть к управлению автомобилем, иначе ощущение непривычного движения с пробками и периодическими ДТП может сильно вывести водителя из равновесия, отмечает телеканал «Звезда».

Уверенности также может придать своевременное ознакомление с информацией о новых развязках на привычных маршрутах и о новых дорожных знаках.

15 марта учредитель компании по безопасному вождению «Разумное вождение» Сергей Николаев рассказал водителям о правилах безопасного вождения во время оттепели. Так, одной из главных опасностей на дороге в это время является лед на дне луж, в связи с чем лучше всего избегать езды за большегрузами.