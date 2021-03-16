Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 16 марта

В Москве во вторник, 16 марта, ожидаются облачная погода и небольшие осадки с гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице столбики термометров будут колебаться в пределах от +3 до +5 градусов, а ночью могут опуститься до –3.

В Московской области температура воздуха днем прогреется до +5 градусов, ночью похолодает до –6 градусов.

Ветер южный со скоростью 8 м/с, атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

Накануне руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ рассказал, что при положительных температурах снег в Москве начнет быстро исчезать.