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В Подмосковье установят свыше 500 камер для контроля вывоза мусора

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В Московской области внедрят систему мониторинга контейнерных площадок для контроля переполненности мусорных баков. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил телеканал «360».

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Власти региона намерены внедрить систему мониторинга в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Так, возле мусорных площадок установят видеокамеры, которые помогут отслеживать ситуацию и будут передавать данные в аналитическую систему.

Как заявил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский на заседании с губернатором региона Андреем Воробьевым, важно создать интерактивную карту, на которой будет демонстрироваться реальная картина происходящего на контейнерной площадке со светофором. Зеленая зона расскажет об отсутствии нарушений, желтая — о частичных нарушениях, а красная скажет о навале и запаркованности.

Камеры будут установлены на фонарных столбах и фасадах зданий. Проект начнут реализовывать в ближайшее время. Пока власти определили 544 пилотных адреса. Больше всего камер появятся в Мытищах, Химках, Балашихе, а также в Ленинском и Одинцовском городских округах, пишет REGNUM.

Велиховский подчеркнул, что современная система мониторинга контейнерных площадок поможет решить вопрос перенакопления отходов, а также сэкономит бюджет и сократит срок решения вопросов на местах.

3 марта сообщалось, что около 2 тыс. контейнерных площадок нового образца построят в Подмосковье в 2021 году. Речь идет о площадках для серых и синих контейнеров, которые имеют навес для защиты отходов от размытия дождем или снегом и развеивания ветром.

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