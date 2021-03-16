В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное половодье в Подмосковье

Руководитель Гидрометцентра России Сергей Борщ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» в понедельник, 15 марта, спрогнозировал аномальное половодье в Московской области.

По словам синоптика, во время весеннего половодья на Оке ожидается подъем воды до 1,8 м выше нормы, уровень Москвы-реки также будет превышать норму на 0,2–0,3 м.

«В этом году была хорошая зима — снежная, настоящая зима, с морозами и со снегом. В результате этого мы ожидаем максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области», — пояснил Борщ.

Директор Гидрометцентра отметил, что приток воды в водохранилища Московской области составит около 80% нормы, пишет агентство городских новостей «Москва».

По его словам, на 1,7–1,8 м выше нормы будет на участке от Серпухова до Каширы. Кроме того, до 0,6 м выше нормы ожидается подъем воды на Клязьме. В районе Коломны уровень Москвы-реки будет выше на 0,2–0,3 м, отмечает телеканал «Звезда». Близок к обычным показателям останется только уровень воды у Белоомута.

Борщ также предупредил о возможных затоплениях пониженных участков местности, и их будет больше, чем в 2020 году, пишет «Москва 24».

Пока активного всплеска тепла в Московском регионе не ожидается. Он произойдет в середине следующей недели, когда среднесуточная температура воздуха станет положительной. Это произойдет после 23 марта, уточняет РИАМО.

5 марта сообщалось, что в Иркутской области во время весеннего паводка затопление может грозить 5 тыс. домов в 97 населенных пунктах. В них проживают 18,5 тыс. человек.