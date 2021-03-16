Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Подмосковье установят свыше 500 камер для контроля вывоза мусора
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области
Общество
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России
Культура
Наталия Орейро записала песню о пандемии COVID-19 на русском языке
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное половодье в Подмосковье
Спорт
Овечкин догнал Эспозито по голам в чемпионате НХЛ и вышел на шестое место
Мир
Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе
Общество
Валерий Меладзе вновь станет отцом
Общество
Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет

В Кемерово во время ремонта труб обнаружили останки мамонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кемерово коммунальщики нашли кости задней конечности мамонта, сообщается на сайте Кузбасского государственного краеведческого музея в понедельник, 15 марта.

Необычную находку обнаружили работники «Кемеровского водоканала» при проведении ремонта труб водоснабжения на Притомском проспекте. Останки были переданы в музей. После того как находки будут изучены, они станут частью его экспозиции.

В феврале во время строительных работ на старой территории Московского зоопарка были обнаружены более 150 археологических находок конца XVIII — середины XX века.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021