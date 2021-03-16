В Кемерово во время ремонта труб обнаружили останки мамонта

В Кемерово коммунальщики нашли кости задней конечности мамонта, сообщается на сайте Кузбасского государственного краеведческого музея в понедельник, 15 марта.

Необычную находку обнаружили работники «Кемеровского водоканала» при проведении ремонта труб водоснабжения на Притомском проспекте. Останки были переданы в музей. После того как находки будут изучены, они станут частью его экспозиции.

В феврале во время строительных работ на старой территории Московского зоопарка были обнаружены более 150 археологических находок конца XVIII — середины XX века.