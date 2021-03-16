Все парковки в центре Тюмени сделают платными

В центре Тюмени все парковки станут платными. В районе улиц Герцена, Республики, Советской, Профсоюзной и Водопроводной уже установлены или в данный момент устанавливаются паркоматы. Всего их будет около 30.

Как пишет megatyumen.ru со ссылкой на «Тюменьгортранс», дополнительное оборудование начали внедрять в прошлом году. Но полностью перевести парковки в платный режим не получалось из-за пандемии коронавируса.

Агентство не исключает, что бесплатные стоянки исчезнут с улиц от Герцена до Комсомольской и от Мельникайте до Луначарского.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в ближайшие два года оборудуют несколько десятков теплых остановочных комплексов. Сейчас прорабатывается финансовая модель этого проекта.