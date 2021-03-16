Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Подмосковье установят свыше 500 камер для контроля вывоза мусора
Происшествия
Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Челябинской области
Общество
Южноафриканский штамм коронавируса выявили в России
Культура
Наталия Орейро записала песню о пандемии COVID-19 на русском языке
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальное половодье в Подмосковье
Спорт
Овечкин догнал Эспозито по голам в чемпионате НХЛ и вышел на шестое место
Мир
Депутат бундестага назвал условие для признания Крыма на Западе
Общество
Валерий Меладзе вновь станет отцом
Общество
Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет

Овечкин догнал Эспозито по голам в чемпионате НХЛ и вышел на шестое место

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и догнал по этому показателю Фила Эспозито.

Хоккеист отличился в матче против «Баффало», сделав счет 6:0 в пользу своей команды. По количеству заброшенных шайб Овечкин и Эспозито делят шестое место, пишет «Спорт-Экспресс». Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярном первенстве.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.

Стороны возобновят переговоры после того, как станет известен регламент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне. Действующее соглашение Овечкина истекает в конце нынешнего сезона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021