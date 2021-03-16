Овечкин догнал Эспозито по голам в чемпионате НХЛ и вышел на шестое место

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и догнал по этому показателю Фила Эспозито.

Хоккеист отличился в матче против «Баффало», сделав счет 6:0 в пользу своей команды. По количеству заброшенных шайб Овечкин и Эспозито делят шестое место, пишет «Спорт-Экспресс». Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в регулярном первенстве.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.

Стороны возобновят переговоры после того, как станет известен регламент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне. Действующее соглашение Овечкина истекает в конце нынешнего сезона.