В Южно-Сахалинске собаки напали на двух мальчиков

В Южно-Сахалинске с разницей в полчаса собаки напали на двух мальчиков в возрасте 10 и 17 лет. Об этом 15 марта сообщило издание «Сахалин.инфо».

Оба нападения произошли в одном районе с детьми из одной семьи. При нападении собаки на младшего из детей животное отогнал очевидец. Однако пес успел покусать ребенку руки, ноги и щеку. Старшего мальчика собака укусила за ногу.

Как сообщает «РИА Новости», полиция начала проверку по данному факту.

«Родители обратились в полицию с заявлением, проводится проверка», — сообщили агентству в управлении МВД по Сахалинской области.

Ранее, 15 марта, сообщалось, что прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Москве. Инцидент произошел вечером в понедельник в одном из жилых домов на улице Новгородская. Двухлетняя девочка вместе с матерью находилась на лестничной клетке, когда на них напала немецкая овчарка. Отмечается, что животное было без намордника.