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Эксперт Минздрава назвала способ продлить жизнь на 25 лет

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова заявила о возможности продлить жизнь на 25 лет при ведении здорового образа жизни. Об этом она рассказала в пресс-центре МИА «Россия сегодня» в понедельник, 15 марта.

В рамках онлайн-конференции, посвященной открытию марафона ценностей здорового образа жизни «Поколение ZOЖ» в рамках нацпроекта «Демография», эксперт подчеркнула, что чем раньше человек начнет следовать здоровому образу жизни, тем на большее количество лет он сможет продлить себе жизнь, отмечает телеканал «360».

«В принципе, по совокупности, если мы говорим о молодом возрасте, то это может быть увеличение на 20, даже 25 лет, то есть это очень значительные цифры», — уточнила Дроздова.

По ее словам, наибольший вклад в продолжительность жизни вносят здоровые привычки, пишет НСН. Врач отметила, что здоровый образ жизни составляет 60-70% компонентов увеличения продолжительности жизни. Даже в 50 лет не поздно вести здоровый образ жизни, поскольку у человека появляется возможность увеличить продолжительность жизни еще на 10 лет, пишет агентство городских новостей «Москва».

14 марта польский журналист Каролина Розмус рассказала о трех привычках, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Например, послеобеденный сон, который может казаться отличным решением после плотного обеда, оказывается куда вреднее, чем можно представить. Вместо «решения вздремнуть» Розмус посоветовала остановить свой выбор на чтении книги или на просмотре сериала.

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