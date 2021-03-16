В Канаде разрешат использовать вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет

Национальный совещательный комитет Канады изменит свое решение и будет рекомендовать вакцину от коронавируса производства компании AstraZeneca людям в возрасте от 65 лет и старше. Об этом 15 марта сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, об этом может быть объявлено 16 марта.

1 марта Национальный совещательный комитет Канады не рекомендовал использовать вакцину от COVID-19 производства компании AstraZeneca людям старше 65 лет. Такое решение принято из-за ограниченной информации относительно эффективности этого препарата для данной возрастной группы.

15 марта стало известно, что консультативный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследует материалы, свидетельствующие об образовании тромбов у привившихся вакциной AstraZeneca.

В этот же день вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Норвегии, Исландии, Франции, Дании, Латвии, Ирландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Португалии, Испании, Индонезии, Словении, на Кипре. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности. Отказаться от прививки препаратом людям, склонным к тромбозу, посоветовали власти Эстонии.

Между тем в компании AstraZeneca заявили о безопасности препарата на фоне приостановки его использования в некоторых странах.