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Врач рассказала о скрытых болезнях глаз из-за диабета

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Врач-офтальмолог высшей категории, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в эфире «Радио 1» в понедельник, 15 марта, рассказала о скрытых болезнях глаз, вызванных диабетом.

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По словам медика, такие заболевания часто протекают в скрытой форме, поэтому важно вовремя распознать их и приступить к лечению. Она подчеркнула, что сахарный диабет является третьей по частоте причиной глазных заболеваний.

Шилова рассказала, что за медицинской помощью часто обращаются находящиеся под наблюдением эндокринолога пациенты с нормальным или нормализованным уровнем сахара. Офтальмологи часто могут диагностировать у них серьезные заболевания, связанные с патологией глаза, например катаракту. Кроме того, диабет часто вызывает помутнение хрусталика в ответ на нарушение обменных процессов в организме, пишет НСН.

Офтальмолог отметила, что осложнения в работе мелких сосудов приводят к микроангиопатии сосудов глазного дна. При диабете эти сосуды в первую очередь подвергаются изменениям. Между тем пациент не всегда может заметить изменения зрения и часто связывает их с усталостью от изменения степени освещенности помещения или работы за компьютером.

Врач подчеркнула, что пациентам с диабетом обязательно необходимо делать осмотр глазного дна, но проводить его должен высококвалифицированный специалист. Для этого нужны специальные линзы, которые позволят рассмотреть потаенные уголки глазного дна. Для больных диабетом существуют специальные отделения в офтальмологических стационарах.

В конце февраля врач-офтальмолог Руи Хирамацу назвал способ улучшить зрение за три минуты в день. По его словам, улучшить зрение без операций можно при помощи простой гимнастики. Например, можно выполнять упражнения с пятнами Габора, представляющими собой специальные рисунки для нахождения отличий.

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