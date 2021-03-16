ВОЗ обсудит проблемы вакцины AstraZeneca

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсудит проблемы с вакциной от коронавируса производства компании AstraZeneca. Комитет по безопасности соберется 16 марта, передает телеканал «Известия».

Специалисты изучат случаи возникновения тромбоэмболии у привившихся.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили в Германии, Италии, Норвегии, Исландии, Франции, Дании, Латвии, Ирландии, Румынии, Болгарии, Нидерландах, Португалии, Испании, Индонезии, Словении, на Кипре. Власти этих государств приняли подобное решение, руководствуясь мерами предосторожности.

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