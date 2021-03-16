Путин утвердил состав президентского Совета по науке и образованию

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию, передает телеканал «Известия».

Структуру возглавил глава государства. Заместителем совета назначен зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В совет вошли также президент ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, помощник президента Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов, министр промышленности РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и другие.

Ранее президент подписал указ о новых функциях госоргана. Совет будет определять задачи научно-технологического развития России.

Помимо этого в стране создадут специальную комиссию по развитию науки. Новый правительственный орган будет принимать решения о разработке и реализации важнейших инновационных проектов.

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