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Белый дом проведет крупнейшее с 1993 года повышение налогов

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По данным Bloomberg, Белый дом проведет крупнейшее с 1993 года повышение налогов. Предложение было озвучено в предвыборном плане президента Джо Байдена, передает телеканал «Известия».

Увеличится подоходный сбор для лиц с заработком более $400 тыс. в год. Корпоративный налог увеличится с 21% до 28%. Минфин пересмотрит правила взимания пошлины на наследство. Возможно, отменят закон экс-президента США Дональда Трампа о преференциях корпорациям и состоятельным людям.

Новые меры принесут в течение 10 лет до $2,1 трлн. Часть средств пустят на пакет поддержки экономики. Ранее конгресс одобрил программу на сумму $1,9 трлн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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