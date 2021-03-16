Эксперт назвала признаки выгодного кредита

Директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова рассказала, что самым выгодным кредитом является тот, за который человек переплачивает немного или вовсе не переплачивает.

По словам эксперта, выгодными при правильном использовании могут быть и кредитные карты. Так, по ним предусмотрен так называемый грейс-период — срок, в рамках которого можно вернуть деньги и не платить по ним проценты, у многих банков он составляет 100–120 дней.

«Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду», — цитирует эксперта «Прайм» во вторник, 16 марта.

Краснова отметила, что если говорить про процентные ставки по кредиту, то здесь для каждого будет свое понимание выгоды. Например, если у человека нет собственного жилья, то ему логичнее будет оформить ипотеку, которая в последнее время стала выгоднее аренды.

При этом другие кредиты, например на покупку машины, почти всегда предполагают большую переплату.

«Здесь всё зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого», — заключила она.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что доля просроченных потребительских кредитов в России выросла до 23,5%, что на 5,7% больше по сравнению с показателями 2020 года.