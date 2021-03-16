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Эксперт назвала признаки выгодного кредита

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Директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова рассказала, что самым выгодным кредитом является тот, за который человек переплачивает немного или вовсе не переплачивает.

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По словам эксперта, выгодными при правильном использовании могут быть и кредитные карты. Так, по ним предусмотрен так называемый грейс-период — срок, в рамках которого можно вернуть деньги и не платить по ним проценты, у многих банков он составляет 100–120 дней.

«Финансово грамотные люди используют кредитные карты для повседневных и крупных покупок, так как кешбэк у них выше, чем у дебетовых, а собственные сбережения хранят на накопительных счетах или краткосрочных вкладах. Таким образом, они получают двойную выгоду», — цитирует эксперта «Прайм» во вторник, 16 марта.

Краснова отметила, что если говорить про процентные ставки по кредиту, то здесь для каждого будет свое понимание выгоды. Например, если у человека нет собственного жилья, то ему логичнее будет оформить ипотеку, которая в последнее время стала выгоднее аренды.

При этом другие кредиты, например на покупку машины, почти всегда предполагают большую переплату.

«Здесь всё зависит от того, что выгоднее человеку в данный конкретный момент — переплатить, но получить и использовать необходимое здесь и сейчас или продолжить копить и какое-то время обходиться без желаемого», — заключила она.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что доля просроченных потребительских кредитов в России выросла до 23,5%, что на 5,7% больше по сравнению с показателями 2020 года.

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