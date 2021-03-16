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Автоэксперт рассказал о безопасном вождении в оттепель

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Учредитель компании по безопасному вождению Сергей Николаев в эфире «Радио 1» в понедельник, 15 марта, рассказал водителям о правилах безопасного вождения во время оттепели.

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По словам специалиста, одной из главных опасностей на дороге в это время является лед на дне луж, в связи с чем лучше всего избегать езды за большегрузными машинами, пишет НСН.

«Может произойти неожиданный момент: грузовик своей массой продавливает лед и далее тормозит по асфальту. <…> Вы летите по льду и догоняете этот грузовик», — приводит слова специалиста телеканал «360».

Он отметил, что у водителей грузовиков, автобусов и внедорожников много слепых зон, из-за чего они просто не видят те транспортные средства, которые движутся позади них.

Помимо этого, Николаев посоветовал реже перестраиваться из ряда в ряд, соблюдать дистанцию длиной в две машины и избегать резких торможений.

Эксперт также призвал отказаться от использования за рулем мобильных телефонов, поскольку даже при скорости 36 км/ч машина проезжает 10 м в секунду. В этой связи даже мгновение в телефоне может создать опасную ситуацию на дороге.

Не лишним будет каждое утро проверять давление в шинах. Если есть разница в накачке колес, необходимо подкачать те, в которых давление недостаточное. Для этого следует возить с собой компрессор.

10 марта в дептрансе Москвы назвали частые причины ДТП с грузовиками. По данным ведомства, 32% от всех ДТП с грузовиками происходят на МКАД. К столкновениям на дорогах часто приводит высокая скорость. Смертельные аварии с грузовиками в равной степени случаются как ночью, так и днем. При этом ночью тяжесть ДТП выше, так как водители едут намного быстрее.

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