Овечкин отложил переговоры о новом контракте с «Вашингтоном»

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин решил отложить переговоры с командой о новом контракте. Об этом 15 марта сообщило издание The Athletic.

Стороны возобновят переговоры после того, как станет известен регламент Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне. Отмечается, что клуб заинтересован в новом контракте.

Как пишет «Газета.ру», действующий контракт Овечкина, который выступает за «Вашингтон» с 2005 года, истекает в конце текущего сезона.

13 марта «Вашингтон» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счетом 4:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ благодаря шайбе Овечкина.