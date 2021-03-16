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Пушилин заявил о желании россиян в Донбассе голосовать на выборах в ГД
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Пушилин заявил о желании россиян в Донбассе голосовать на выборах в ГД

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Граждане России, проживающие на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), желают принять участие в выборах в Госдуму. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Граждане Российской Федерации, проживающие в ДНР и ЛНР, очень хотят, чтобы избирательные участки находились на территориях республик. Для нас без малейшего преувеличения очень ценно реализовать свое конституционное право и принять участие в выборах депутатов Госдумы», — цитирует его «Парламентская газета» 16 марта.

Пушилин отметил, что в ДНР на данный момент более 224 тыс. человек получили гражданство Российской Федерации. И при нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан.

По его словам, с официальными структурами по вопросу проведения выборов пока взаимодействия нет. При этом местное население погружено в информационную повестку России.

«Летом прошлого года, когда проходило голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации, у нас было очень много желающих принять участие в этом процессе. Важно учесть этот опыт и предоставить российским гражданам Донбасса более комфортные, я бы даже сказал, более достойные условия для реализации своего волеизъявления», — отметил Пушилин.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва должны состояться в единый день голосования 19 сентября.

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