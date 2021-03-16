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Авиакомпании столкнулись с подорожанием топлива

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В марте авиакомпании столкнулись с подорожанием керосина. Это следует из прейскурантов двух топливозаправочных операторов — «Лукойл-Аэро» и «Базового авиатопливного оператора» («дочка» «Роснефти»), с которыми ознакомились «Известия».

«Лукойл-Аэро» в период с 5 по 16 марта повысила стоимость авиатоплива в 20 российских аэропортах. Например, в Тюмени, Самаре и Екатеринбурге оно выросло на 7%. С января у «Лукойла» подорожал авиакеросин в Сыктывкаре на 9%, в Архангельске — почти на 8%, а в Нижнем Новгороде, Перми, Ростове и Нижневартовске — на 6%, следует из прейскуранта компании в сравнении с данными Росавиации. «Базовый авиатопливный оператор» с 11 марта повысил стоимость авиакеросина в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика более чем на 9% относительно января.

Скачок цен на авиатопливо «Известиям» также подтвердил источник в одной крупной российской авиакомпании и представители «Уральских авиалиний» и «Нордавиа» (бренд Smartavia).

По словам представителя «Уральских авиалиний», скачок цен произошел в большинстве аэропортов в среднем на 6–7%. В авиакомпании ожидают традиционного повышения стоимости топлива перед летним сезоном.

Представитель Smartavia отметил, что ситуация на топливном рынке остается нестабильной, и это может негативно отразиться на цене авиакеросина в мае-июне.

В Red Wings сообщили «Известиям», что подорожание топлива прежде всего негативно отражается на и без того плохой экономике перевозчиков. По словам представителя компании, вероятно также и подорожание авиабилетов. Но возможности перевозчиков перекладывать рост стоимости керосина на пассажиров ограничены, так как спрос на перелеты очень эластичен, люди просто не могут позволить себе платить больше, объясняет он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взлет без посадки: авиакомпании столкнулись с подорожанием топлива

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