В марте авиакомпании столкнулись с подорожанием керосина. Это следует из прейскурантов двух топливозаправочных операторов — «Лукойл-Аэро» и «Базового авиатопливного оператора» («дочка» «Роснефти»), с которыми ознакомились «Известия».

«Лукойл-Аэро» в период с 5 по 16 марта повысила стоимость авиатоплива в 20 российских аэропортах. Например, в Тюмени, Самаре и Екатеринбурге оно выросло на 7%. С января у «Лукойла» подорожал авиакеросин в Сыктывкаре на 9%, в Архангельске — почти на 8%, а в Нижнем Новгороде, Перми, Ростове и Нижневартовске — на 6%, следует из прейскуранта компании в сравнении с данными Росавиации. «Базовый авиатопливный оператор» с 11 марта повысил стоимость авиакеросина в аэропортах Краснодара, Сочи, Анапы и Геленджика более чем на 9% относительно января.

Скачок цен на авиатопливо «Известиям» также подтвердил источник в одной крупной российской авиакомпании и представители «Уральских авиалиний» и «Нордавиа» (бренд Smartavia).

По словам представителя «Уральских авиалиний», скачок цен произошел в большинстве аэропортов в среднем на 6–7%. В авиакомпании ожидают традиционного повышения стоимости топлива перед летним сезоном.

Представитель Smartavia отметил, что ситуация на топливном рынке остается нестабильной, и это может негативно отразиться на цене авиакеросина в мае-июне.

В Red Wings сообщили «Известиям», что подорожание топлива прежде всего негативно отражается на и без того плохой экономике перевозчиков. По словам представителя компании, вероятно также и подорожание авиабилетов. Но возможности перевозчиков перекладывать рост стоимости керосина на пассажиров ограничены, так как спрос на перелеты очень эластичен, люди просто не могут позволить себе платить больше, объясняет он.

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Взлет без посадки: авиакомпании столкнулись с подорожанием топлива