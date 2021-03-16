Иеромонах дал советы по соблюдению поста

Иеромонах Макарий (Маркиш) в интервью радио Sputnik во вторник, 16 марта, дал несколько советов по соблюдению Великого поста у православных христиан.

Питание в пост зависит от особенностей каждого человека, в частности возраста и физиологии. Так, попытки родителей заставить маленьких детей следовать тем правилам поста, которым следуют сами, являются недопустимыми, так как малыши едят то, что советуют врачи, и входят в обычный режим поста постепенно.

Если человек здоров, то он может соблюдать обычный режим поста, однако если есть какие-то индивидуальные особенности или проблемы со здоровьем, их нужно иметь в виду.

«Человек физически здоровый, не имеющий никаких специальных требований к питанию, следует обычному режиму поста для мирян: воздерживаться от пищи мясной и молочной. Индивидуальные особенности решаются с врачом и священником», — сказал иеромонах.

Также Макарий посоветовал не голодать во время поста.

«Главный совет для людей, приступающих к посту: не надо морить себя голодом. В наше время, когда пища в избытке, вдруг ни с того ни с сего терпеть голод может быть опасно и для желудка, и для нервной системы. Поэтому если вы испытываете голод, ешьте не меньше, а может быть, даже больше и чаще, но ту пищу, которая предусмотрена режимом поста», — сказал он.

Священнослужитель подчеркнул, что голод испытывать могут только те, кто к этому готов.

В 2021 году Великий пост начался 15 марта и продлится до 1 мая.

Накануне врач-диетолог Елена Тихомирова объяснила опасность соблюдения поста для детей.