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Минюст переработал все части КоАП

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Минюсту пришлось в третий раз полностью переписать новую редакцию КоАП. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, на общественное обсуждение переработанный кодекс будет вынесен в апреле. В пресс-службе отметили, что сейчас ведется подготовка необходимых законов.

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— В настоящее время продолжается подготовка проекта нового КоАП и связанных с ним проектов федеральных законов. По сравнению с версией, представленной для общественного обсуждения в мае 2020 года, все части проекта нового КоАП подверглись переработке. В апреле текущего года в целях информирования о ходе проводимой Минюстом России работы планируется разместить Общую часть проекта нового КоАП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», — сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства.

Также там уточнили, что работа над «Особенной частью» (предусматривает составы административных правонарушений. — «Известия») нового кодекса в настоящее время ведется на площадке межведомственной группы с привлечением заинтересованных органов госвласти, научного и бизнес-сообщества, а также общественных организаций. По окончании этой работы документ будет в установленном порядке представлен в правительство.

Подготовить концепцию нового КоАП Минюсту еще в марте 2019 года поручил на тот момент премьер Дмитрий Медведев. Первая редакция нового кодекса была представлена для общественного обсуждения 30 января прошлого года. Однако тут же ее раскритиковали политики, правозащитники и эксперты. Вторая редакция была представлена в первых числах июня. Несмотря на то, что в ней Минюст отказался от увеличения штрафов, сохранил сроки давности привлечения к ответственности и включил в проект нового КоАП принцип презумпции невиновности, критики новых норм не убавилось.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдать нормы: переработке подверглись все части новой редакции КоАП

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