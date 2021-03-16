Два автомобиля сгорели на юге Москвы

Два автомобиля сгорели на Симферопольском бульваре в Москве, сообщает РЕН ТВ во вторник, 16 марта.

Как уточнили в столичном управлении МЧС, инцидент произошел в районе дома №29 к. 1 в 01:22.

По предварительной версии, сначала в одной из машин произошел хлопок, после чего она загорелась. Впоследствии огонь перекинулся на припаркованную рядом машину, отмечает телеканал.

Площадь возгорания составила 8 кв. м.

Пожар потушен, информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

В январе сообщалось, что хулиганы сожгли около 30 автомобилей в Страсбурге в новогоднюю ночь.