Главой МВД США впервые стала коренная американка

Сенат конгресса США утвердил кандидатуру члена палаты представителей Деборы Холэнд на пост министра внутренних дел, сообщил CNN в понедельник, 15 марта.

Кандидатуру Холэнд, которая была выдвинута американским лидером Джо Байденом, поддержал 51 сенатор, 40 проголосовали против.

Таким образом, 60-летняя Холэнд станет первым представителем коренного населения США на посту главы МВД.

BREAKING: Deb Haaland is confirmed as Biden’s Interior secretary, a historic move making her the first Native American Cabinet secretary https://t.co/wyvYpyBhnX