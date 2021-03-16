Опубликовано фото Навального в колонии

В понедельник, 15 марта, на странице в Instagram блогера Алексея Навального было опубликовано его фото из исправительной колонии во Владимирской области.

Информацию о том, что Навальный находится в ИК-2 в Покрове, подтвердили также его адвокаты — Ольга Михайлова и Вадим Кобзев.

«Мы посетили Навального в ИК-2. Он действительно находится там», — цитирует Михайлову ТАСС.

По ее словам, Навальный «бодр и весел» и не имеет жалоб на нарушения условий содержания. В данный момент он находится в карантинной камере, где помимо него сидят еще пять человек.

25 февраля стало известно, что Навального этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», где он находился с 17 января. 28 февраля Навального доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным. В колонии блогер должен провести 2,5 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи.

В свою очередь в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.