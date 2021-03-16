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Россия скорректирует механизм формирования цен на топливо с 1 мая

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Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство скорректирует параметры демпферного механизма на внутреннем топливном рынке.

Схема стабильности: цены на бензин сохранят за счет бюджета
Система демпфера будет пересмотрена в пользу нефтяных компаний, но это позволит сохранить выгоду от производство топлива и тем самым избежать скачков в будущем

Новак подчеркнул важность механизма для рынка с точки зрения сохранения достаточной доходности розничного сегмента, а также удержания роста конечных цен в пределах инфляции. Он отметил, что необходимость частичной корректировки вызвана текущими макроэкономическими условиями, в частности, повышением цен на нефть.

«В настоящее время Минфин России готовит соответствующий проект закона. Планируется, что этот механизм заработает с 1 мая 2021 года с целью сохранения маржинальности в рознице и стабильности цен на АЗС», — приводятся его слова на сайте правительства в понедельник, 15 марта.

Также вице-премьер отметил, что топливные компании добросовестно исполняют взятые на себя поручения по наполнению и снабжению внутреннего рынка нефтепродуктами согласно растущему спросу.

10 марта стало известно, что правительство России приняло решение скорректировать демпферный механизм для того, чтобы улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора и индексировать заложенные в нем цены на уровень фактического роста цен в рознице.

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