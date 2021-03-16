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Двое погибли при падении одномоторного самолета на автомобиль в США

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В американском штате Флорида рухнул одномоторный самолет, в результате чего погибли два человека. Об этом 15 марта сообщил телеканал NBC.

Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс. Через несколько минут после взлета из аэропорта самолет рухнул, столкнувшись с автомобилем, и взорвался. Двое погибших находились в кабине самолета. Пассажиры автомобиля — взрослая женщина и ребенок — получили травмы и были госпитализированы.

Ранее, 19 февраля, одномоторный самолет упал на грузовой автомобиль в порту Лос-Анджелеса.

Согласно информации спасательных служб, в результате крушения пилот летательного аппарата погиб на месте, а 30-летний водитель грузовика был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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