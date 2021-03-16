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Бизнес получил 6 млрд рублей компенсации от страхования рисков

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В 2020 году страховые компании выплатили бизнесу 6 млрд рублей компенсации по договорам хеджирования от предпринимательских рисков, следует из статистики Центробанка, с которой ознакомились «Известия». В 2019-м эта сумма составила порядка 3,08 млрд рублей. Примерно в два раза выросло и число страховых случаев — до 1357. При этом отказы в выплатах составили только 7%.

Рост страховых случаев по предпринимательским рискам связан с пандемией коронавируса и ограничительными мерами, которые привели к убыткам для бизнеса, пояснили в пресс-службе регулятора.

Наибольшая доля полисов от предпринимательских рисков была куплена в течение года — до конца II квартала 2020-го. После этого страховщики стали резко сокращать объем таких сделок, так как отметили ухудшение экономической ситуации и сложности у бизнеса. Именно поэтому рост страховых выплат будет продолжаться до начала III квартала 2021-го, уверен генеральный директор группы СК «Югория» Алексей Охлопков.

В 2020 году выплаты по таким полисам производились по четырем основным причинам. Первая — непредвиденные расходы, из-за них страховые компании перевели порядка 3,5 млрд рублей. Вторая — неисполнение договорных обязательств контрагентом по сделке. Третья — остановка или сокращение объема производства, четвертая — банкротство, рассказал директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов.

Меры, предложенные Владимиром Путиным на совещании 11 марта по снятию большого числа барьеров для предприятий, помогут повысить финансовые ресурсы и снизить потери компаний, уверены эксперты. В течение года будет снято около 3,8 тыс. таких ограничений, в 2020-м было отменено около 3 тыс. различных административных ограничительных процедур, заявил ранее президент.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вызвали полис: страховые компенсации за бизнес-риски достигли 6 млрд

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